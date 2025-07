Kontron verkauft Modulgeschäft - Deutlicher Gewinnzuwachs im 2. Quartal erwartet

LINZ/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron trennt sich von seinem Modulgeschäft Jumptec. Die zur Deutschen Beteiligungs AG (Deutsche Beteiligungs) (DBAG) gehörende Congatec übernehme über eine Kapitalerhöhung 96 Prozent an Jumptec, wie das Unternehmen am Dienstag in Linz mitteilte. Die beiden dazugehörenden Modultöchter in den USA und Malaysia übernehme Congatec komplett. Der Abschluss der Transaktion sei bereits erfolgt, hieß es.

Kontron sollen aus der Übernahme mehr als 100 Millionen Euro zufließen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde dadurch im zweiten Quartal um 50 bis 70 Millionen Euro gesteigert, erklärte das Unternehmen. Kontron werde mit den Quartalszahlen eine entsprechend verbesserte Ebitda-Prognose sowie die Anpassung des Umsatzausblicks veröffentlichen. Bislang erwartet Kontron für 2025 ein Ebitda von mindestens 220 Millionen Euro. Jumptec erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von etwa 90 Millionen Euro. Im Falle eines Ausstiegs der DBAG aus Congatec erhalte Kontron zusätzlich einen erfolgsabhängigen Erlös.

Kontron hatte das Modulgeschäft zu Beginn des Jahres unter dem Namen Jumptec unter einem eigenständigen Markendach gebündelt, um die steigende Nachfrage nach modularen Lösungen zu bedienen./nas/stk