Konya Cimento Sanayii gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Konya Cimento Sanayii präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 23,07 TRY, nach -7649,000 TRY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Konya Cimento Sanayii im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 57,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,23 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 1,41 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at