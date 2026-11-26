|
26.11.2026 15:46:38
Konzept für Bundesbaugesellschaft 'in den letzten Zügen'
BERLIN (dpa-AFX) - Die Vorbereitungen für die neue Bundesbaugesellschaft kommen offenbar voran. Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) versicherte im Bundestag, die Details für das Vorhaben würden "sehr bald" vorgestellt. "Wir sind gerade in den letzten Zügen des Feinkonzepts."
Die von der Koalition geplante bundeseigene Wohnungsbaugesellschaft soll den Neubau in Schwung bringen. Vor einigen Wochen hatte Hubertz angekündigt, dass das Konzept "noch im Herbst" präsentiert wird. Der Herbst endet mit dem kalendarischen Winterbeginn am 21. Dezember./ax/DP/mis
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.