Konzern gerät ins Schwitzen: Adidas kassiert erneut Gewinnprognose

Wäre der Adidas -Konzern ein Fußballer, läge er luftschnappend am Spielfeldrand. Das Unternehmen enttäuscht die Anleger einmal mehr und kassiert zum dritten Mal seine Gewinnprognose. Das liegt nicht nur an den Corona-Folgen, sondern auch an eigenen Fehlern.