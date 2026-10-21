KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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21.10.2026 23:59:16
Konzern investiert kräftig in KI: Metas Gewinn bricht nach teurem Vergleich ein
Wenige Stunden nachdem ein Gericht eine Milliardenstrafe gegen Meta verhängt, legt der Facebook-Konzern seine Quartalszahlen offen. Die sehen überraschend gut aus, allerdings nur, was den Umsatz angeht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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