KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.08.2026 08:34:43
Konzern kommt EU-Vorgaben nach: Anthropic markiert KI-Texte mit unsichtbarem Wasserzeichen
Wurde ein Text mit dem Chatbot Claude erstellt, bearbeitet oder Korrektur gelesen? Das soll nun an einem maschinenlesbaren Wasserzeichen erkennbar sein. Das bleibt auch dann erhalten, wenn der Text kopiert und an anderer Stelle wieder eingefügt wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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