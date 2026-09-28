NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
28.09.2026 19:08:44
Konzern schwimmt im Geld: Nvidia stockt Aktienrückkauf in historischem Umfang auf
Nvidia meldet jedes Quartal Rekordergebnisse. Daran sollen auch die Anteilseigner beteiligt werden. Allerdings nicht in Form von Dividenden, sondern durch Kurspflege. Der Konzern stemmt ein Aktienrückkauf-Programm der Superlative.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18:01
|NYSE-Handel Dow Jones am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
18:01
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite verliert (finanzen.at)
|
18:01
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt mittags (finanzen.at)
|
17:00
|OpenAI, Anthropic, Nvidia, Oracle, Infineon, BASF - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
16:01
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
|
16:01
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
16:01
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:42
|MÄRKTE USA/Fallende Ölpreise sorgen für leichtes Plus an der Wall Street (Dow Jones)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|203,60
|1,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.