Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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03.07.2026 17:02:23
Konzern will Arbeitszeit erhöhen: 33.000 Beschäftigte demonstrieren gegen Mercedes-Sparpläne
Rund 164.000 Menschen arbeiten an Mercedes-Standorten in Deutschland. Die neuen Sparpläne des Autoherstellers und die damit verbundene Arbeitszeiterhöhung lösen groß angelegte Proteste aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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