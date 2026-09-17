RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|
17.09.2026 15:24:05
Konzern will Millionen einsparen: RTL streicht nach Sky-Übernahme 500 Stellen
Nach dem Zusammenschluss mit Sky greift RTL zum Rotstift. Rund 500 Stellen sollen bis Ende kommenden Jahres wegfallen. Betriebsbedingte Kündigungen wollen die Verantwortlichen vermeiden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RTL
|
17.09.26
|ROUNDUP 3: RTL Deutschland und Sky streichen rund 500 Stellen (dpa-AFX)
|
17.09.26
|WDH/ROUNDUP 2: RTL Deutschland und Sky streichen rund 500 Stellen (dpa-AFX)
|
17.09.26
|ROUNDUP 2: RTL Deutschland und Sky streichen rund 500 Stellen (dpa-AFX)
|
17.09.26
|RTL-Gruppe streicht rund 500 Stellen (Spiegel Online)
|
17.09.26
|ROUNDUP: RTL Deutschland und Sky streichen rund 500 Stellen (dpa-AFX)
|
14.09.26
|RTL-Aktie stabil: Sky-Kunden bekommen deutlich mehr Europapokal zu sehen (dpa-AFX)
|
14.09.26
|MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
14.09.26
|RTL: Fragwürdige Undercover-Recherchen bei Neonazis und russischen Cyberkriminellen (Spiegel Online)
Analysen zu RTL
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|31,95
|0,00%