Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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27.11.2026 03:45:32
Konzern zeigt sich unbeeindruckt: Verdi will am Black Friday elf Amazon-Standorte lahmlegen
Ausgerechnet am umsatzstärksten Einkaufstag des Jahres sollen bei Amazon vielerorts die Paketbänder stillstehen. Gewerkschaftsvertreter klagen über "monotone Arbeitsabläufe" und magere Löhne. Der Versandriese spricht von "pauschalen Vorwürfen".Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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