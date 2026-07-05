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05.07.2026 06:00:00

Konzerne setzen lieber auf neues Plastik statt Recycling wegen 1,4 Cent pro Flasche, sagt Chef von Frosch und Erdal

Warum Marken mit Rabatten Vertrauen verspielen, Recycling an Centbeträgen scheitert und Greenwashing einer ganzen Branche schaden kann, erklärt Werner-&-Mertz-Chef Reinhard SchneiderWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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