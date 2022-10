Konzernumbau frisst Geld: Metro-Aktionäre erhalten erneut keine Dividende

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Jahrelang schüttet Metro 70 Cent je Aktie an seine Aktionäre aus. Doch dank eines teuren Konzernumbaus und einer neuen Dividendenpolitik gucken Anleger nun schon das zweite Jahr in Folge in die Röhre. Den größten Investor weiß der Vorstand allerdings hinter sich.