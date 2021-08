Konzernumbau: thyssenkrupp findet Käufer für Carbonfelgen-Sparte - thyssenkrupp-Aktie schwach

Die auf ultraleichte geflochtene Carbonfelgen spezialisierte Einheit thyssenkrupp Carbon Components mit rund 100 Beschäftigten und Sitz in der Nähe von Dresden wird vom österreichischen Autozulieferer Action Composites für einen nicht genannten Preis übernommen. Die bereits eingeleitete Schließung konnte so verhindert werden, wie der Ruhrkonzern in Essen mitteilte.

FRANKFURT (Dow Jones)