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19.11.2026 06:31:28
KOOL2PLAY stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KOOL2PLAY gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,020 PLN je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 70,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,2 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 0,1 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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