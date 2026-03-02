Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
|
02.03.2026 17:27:31
Kooperation mit Musk-Konzern: Telekom will mit Starlink-Einsatz letzte Funklöcher schließen
Noch 1,2 Prozent der Fläche Deutschlands wird vom Mobilfunknetz der Deutschen Telekom nicht abgedeckt. Um auch diese Lücken zu schließen, setzt der Konzern jetzt auf eine Kooperation mit Starlink. Der Musk-Konzern will dafür eine neue Technologie einsetzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
