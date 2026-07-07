Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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07.07.2026 14:45:21
Kooperation mit Rheinmetall: In Deutschland sollen ATACMS-Raketen produziert werden
Am Rheinmetall-Standort Unterlüß in Niedersachsen ist eine Produktionsstätte für ATACMS-Raketen geplant - die erste außerhalb der USA. Dafür entsteht ein neues Unternehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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