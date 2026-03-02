02.03.2026 12:03:38

Koordinationsrat der Muslime in Deutschland ruft zu Deeskalation auf

KÖLN (dpa-AFX) - Der Koordinationsrat der Muslime (KRM) in Deutschland mahnt im Konflikt um den Iran Deeskalation an. "Nachhaltiger Frieden entsteht nicht durch militärische Stärke, sondern durch Dialog, Verhandlungen und die konsequente Achtung des Völkerrechts", erklärte KRM-Sprecher Ali Mete in einer Mitteilung. Der Koordinationsrat rufe daher "alle beteiligten Akteure eindringlich dazu auf, unverzüglich Schritte zur Deeskalation einzuleiten, das internationale Recht zu respektieren und zu einer politischen Lösung zurückzukehren".

Die vergangenen Jahrzehnte hätten gezeigt, dass militärische Interventionen häufig mit dem Versprechen von Stabilität und Sicherheit begründet würden. "Allzu oft jedoch hinterlassen sie Zerstörung, Traumata und langanhaltende gesellschaftliche Verwerfungen", sagte Mete. In einer Region, die bereits von Krieg, Vertreibung und Perspektivlosigkeit geprägt sei, dürfe es keine weitere Eskalation geben.

Wer versuche, politische Konflikte mit militärischer Gewalt zu lösen, riskiere eine Spirale, die kaum zu kontrollieren sei. "Neue Gewalt erzeugt neues Leid - und schafft Bedingungen, unter denen ganze Generationen mit den Folgen von Unsicherheit und Instabilität aufwachsen müssen."

Der Koordinationsrat ist die Dachorganisation islamischer Organisationen in Deutschland. Ihm gehören die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (DITIB), der Islamrat (IRD), der Zentralrat der Muslime (ZMD), die Union Islamisch-Albanischer Zentren und der Zentralrat der Marokkaner an. Sie repräsentieren laut KRM die absolute Mehrheit der Moscheegemeinden, in denen das islamische Gemeindeleben stattfindet./kat/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:01 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen