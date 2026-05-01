Kootenay Silver stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kootenay Silver lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kootenay Silver ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,090 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Kootenay Silver ein Ergebnis je Aktie von -0,080 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at