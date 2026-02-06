Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
06.02.2026 11:10:01
Kopenhagen investiert massiv: Siemens und Stadler erhalten Milliardenauftrag für fahrerlose S-Bahnen
In Kopenhagen entsteht ein S-Bahn-Netz, von dem viele Städte nur träumen können. Damit in Zukunft auf besonders wichtigen Strecken alle eineinhalb Minuten ein fahrerloser Zug fahren kann, wird massiv investiert. Ein Milliardenauftrag geht nach Deutschland und in die Schweiz.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Analysen zu Siemens AG
|04.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
