KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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22.05.2026 08:00:00
Kopfhörer mit KI-Chip made in Germany: Soundcore Liberty 5 Pro ausprobiert
Musikkopfhörer, Headset, Aufnahmegerät und Schallblocker: Der Soundcore Liberty 5 Pro von Anker will alles sein. Dabei helfen soll ein KI-Chip aus Deutschland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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