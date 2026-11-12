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12.11.2026 06:31:28
Kopin hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Kopin präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,020 USD erwirtschaftet worden.
Kopin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 52,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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