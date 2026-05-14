|
14.05.2026 06:31:29
Kopin präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kopin hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Kopin ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kopin einen Umsatz von 10,5 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.