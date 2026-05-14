Kopin präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kopin hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Kopin ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kopin einen Umsatz von 10,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at