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12.08.2026 06:31:29
Kopin: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Kopin hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 50,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 8,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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