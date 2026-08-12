Kopin: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kopin hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 50,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 8,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at