Viridian Therapeutics Aktie
WKN DE: A2QMUH / ISIN: US92790C1045
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21.04.2026 21:26:26
Kopp Family Office Trims $3.5 Million Worth of Viridian Therapeutics Stake -- What Investors Should Know
According to an SEC filing dated April 20, 2026, Kopp Family Office, LLC, reduced its stake in Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN) by 117,878 shares during the first quarter. The estimated value of the transaction was $3.5 million, calculated using the stock’s average closing price for the quarter. The fund still held a 55,295-share position in Viridian at quarter-end.Viridian Therapeutics, Inc. is a clinical-stage biotechnology company focused on discovering, developing, and commercializing antibody therapies for rare and serious diseases. Kopp Family Office's decision to cut its Viridian Therapeutics position by more than two-thirds isn't necessarily a red flag -- but events since the quarter ended have made it look prescient. The fund trimmed a position that has now underperformed the broader market by more than 28 percentage points over the past year, with Viridian shares falling more than 50% since mid-March. For Kopp’s investment managers, that kind of relative drag can be reason enough to reduce exposure, particularly when the stock represents a small, speculative slice of an otherwise ETF-heavy portfolio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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