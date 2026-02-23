Kopparberg Bryggeri AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kopparberg Bryggeri AB hat am 21.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Kopparberg Bryggeri AB -0,430 SEK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 548,5 Millionen SEK – eine Minderung von 2,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 560,4 Millionen SEK eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 6,27 SEK beziffert, während im Vorjahr 5,70 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 2,36 Milliarden SEK – das entspricht einem Abschlag von 0,43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,37 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

