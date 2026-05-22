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22.05.2026 06:31:29
Kopparberg Bryggeri AB legte Quartalsergebnis vor
Kopparberg Bryggeri AB hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,46 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,300 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 464,3 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 463,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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