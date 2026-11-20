Kopparberg Bryggeri AB hat am 18.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 2,65 SEK gegenüber 2,75 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 635,2 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 625,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at