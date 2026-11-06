Koppers Holdings Aktie

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WKN DE: A0JC0E / ISIN: US50060P1066

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06.11.2026 14:08:20

Koppers Holdings Inc. Reveals Fall In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - Koppers Holdings Inc. (KOP) revealed a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $14.7 million, or $0.75 per share. This compares with $23.8 million, or $1.17 per share, last year.

Excluding items, Koppers Holdings Inc. reported adjusted earnings of $15.2 million or $0.77 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.8% to $499.1 million from $485.3 million last year.

Koppers Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $14.7 Mln. vs. $23.8 Mln. last year. -EPS: $0.75 vs. $1.17 last year. -Revenue: $499.1 Mln vs. $485.3 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.10 To $ 3.25 Full year revenue guidance: $ 1.9 B

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