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11.05.2026 06:31:29
Koppers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Koppers hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 USD. Im Vorjahresviertel hatte Koppers -0,680 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Koppers in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 455,3 Millionen USD im Vergleich zu 456,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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