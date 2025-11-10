Koppers: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Koppers hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 485,3 Millionen USD, gegenüber 554,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,45 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at