Koppers zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Koppers hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,75 USD. Im letzten Jahr hatte Koppers einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 499,1 Millionen USD – ein Plus von 2,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Koppers 485,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at