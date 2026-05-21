Kopran gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kopran hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,91 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,01 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Kopran im vergangenen Quartal 2,34 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kopran 1,72 Milliarden INR umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 5,33 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kopran 7,99 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Kopran im vergangenen Geschäftsjahr 6,81 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kopran 6,25 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at