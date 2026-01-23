Kopran stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kopran präsentierte in der am 22.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,93 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,16 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 1,94 Milliarden INR gegenüber 1,66 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at