Korado Bulgaria JSC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Korado Bulgaria JSC hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,46 Prozent auf 5,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at