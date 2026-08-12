KORAMCO ENERGY PLUS REIT: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KORAMCO ENERGY PLUS REIT hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,00 KRW gegenüber 66,00 KRW im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat KORAMCO ENERGY PLUS REIT 20,71 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,39 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at