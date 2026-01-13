KORAMCO ENERGY PLUS REIT hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KORAMCO ENERGY PLUS REIT hat am 12.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 45,14 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 198,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 194,60 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 396,00 KRW je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies einen Umsatz von 73,41 KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 62,73 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 246,00 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 76,00 Milliarden KRW festgelegt.

Redaktion finanzen.at