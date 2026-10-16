KORAMCO ENERGY PLUS REIT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KORAMCO ENERGY PLUS REIT hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 10,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 23,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 27,64 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,18 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at