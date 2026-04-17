KORAMCO ENERGY PLUS REIT stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KORAMCO ENERGY PLUS REIT stellte am 14.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 45,00 KRW, nach 60,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,39 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at