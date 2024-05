KORAMCO THE ONE REIT Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KORAMCO THE ONE REIT Registered hat am 30.04.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 29.02.2024 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 72,54 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KORAMCO THE ONE REIT Registered 61,76 KRW je Aktie eingenommen.

KORAMCO THE ONE REIT Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,93 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 247,07 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 227,99 KRW je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 28,73 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 27,57 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

