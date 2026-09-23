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23.09.2026 06:31:28
KORAMCO THE ONE REIT Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
KORAMCO THE ONE REIT Registered hat am 22.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6661,49 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 57,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4040,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 312,99 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,56 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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