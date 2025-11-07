KORAMCO THE ONE REIT Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KORAMCO THE ONE REIT Registered hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 57,00 KRW. Im letzten Jahr hatte KORAMCO THE ONE REIT Registered einen Gewinn von 49,00 KRW je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KORAMCO THE ONE REIT Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,56 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 7,38 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at