Kordsa Global Endustriyel Iplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kordsa Global Endustriyel Iplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -2,05 TRY. Ein Jahr zuvor waren -1,350 TRY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 8,11 Milliarden TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,92 Milliarden TRY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at