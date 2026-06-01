Kore Foods zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kore Foods lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Kore Foods hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,09 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 332,02 Prozent auf 9,9 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,120 INR. Im Vorjahr waren 0,990 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at