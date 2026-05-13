KORE Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KORE Group hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -1,43 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,770 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat KORE Group 65,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 72,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at