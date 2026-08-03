Kore Holdings Aktie
WKN DE: A0DK6U / ISIN: US50062N1090
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03.08.2026 12:09:54
Kore US Reit bags 10-year lease with life sciences firm at business campus in Washington state
Deal will increase committed occupancy at The Westpark Portfolio from 73% to 77.1%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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