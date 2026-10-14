Kore Holdings Aktie
WKN DE: A0DK6U / ISIN: US50062N1090
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14.10.2026 02:24:02
Kore US Reit completes second full-floor spec-suite development at The Plaza Buildings with 50% pre-leased
There is ‘strong leasing interest’ in the remaining suites, says managerWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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