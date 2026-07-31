KOREA AEROSPACE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KOREA AEROSPACE hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 368,30 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 578,00 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,99 Prozent auf 1 167,90 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 828,34 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at