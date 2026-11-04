KOREA AEROSPACE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KOREA AEROSPACE hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

KOREA AEROSPACE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 209,28 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 398,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 51,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 064,30 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 702,12 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at