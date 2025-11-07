KOREA AEROSPACE präsentierte Quartalsergebnisse

KOREA AEROSPACE hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 398,05 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KOREA AEROSPACE noch ein Gewinn pro Aktie von 701,00 KRW in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat KOREA AEROSPACE mit einem Umsatz von insgesamt 702,10 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 907,21 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 22,61 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at