KOREA AEROSPACE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KOREA AEROSPACE hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 621,70 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 121,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 466,70 Milliarden KRW – ein Plus von 33,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KOREA AEROSPACE 1 094,80 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Experten hatten einen Gewinn von 819,35 KRW je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1 390,47 Milliarden KRW erwartet.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1907,15 KRW, nach 1765,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3 696,40 Milliarden KRW – ein Plus von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem KOREA AEROSPACE 3 633,74 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2079,41 KRW und einen Umsatz von 3 639,59 Milliarden KRW beziffert.

Redaktion finanzen.at